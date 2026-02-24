В Казахстане двух трансвеститов заподозрили в умышленном заражении ВИЧ

В Казахстане задержаны два трансвестита («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), подозреваемые в умышленном заражении людей ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Атырауской области в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным правоохранительных органов, оба гражданина были осведомлены о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоят на специализированном медицинском учете с декабря прошлого года. Однако, отметили в полиции, они продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Возбуждено уголовное дело о заражении человека ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него этого заболевания. Задержанным грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливают круг потерпевших. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.