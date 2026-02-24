В Перми еще три клиники планируют отказаться от проведения абортов

Из 48 частных клиник Перми осталось только семь лицензированных учреждений для проведения процедуры прерывания беременности. О этом сегодня на заседании Пермской городской думы сообщил замминистра здравоохранения Евгений Камкин в рамках обсуждения доклада о реализации в городе Перми стратегии действий по реализации семейной и демографической политики. Как уточнил Евгений Камкин, в прошлом году из 48 частных медучреждений шесть добровольно отказались от услуг по проведению прерывания беременности. «На федеральном уровне принято решение об усилении требований к медицинских организациям, которые могут проводить прерывание беременности. В результате, на соответствие этим требованиям из 41 частной медицинской организации на сегодняшний день данную функцию могут выполнять только 7. Из них сейчас мы провели работу, три организации собираются отказаться от проведения дальнейшей деятельности», - рассказал Евгений Камкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, в Пермском крае заключено соглашение со всеми медучреждениями о проведении предаобртных консультаций. В прошлом году благодаря этой мере 32,4% женщин отказались от прерывания беременности. В этом году работа будет продолжена. По словам замминистра, с каждой женщиной будет проводиться индивидуальная работа. Евгений Камкин выразил надежду, что все больше женщин будет принимать решение о сохранении беременности. Напомним, в декабре ТАСС сообщал о том, что насчитывается уже 800 частных клиник в 14 регионах России, которые отказались от проведения абортов. В начале года сообщалось, что в Пермском крае лицензиями для проведения искусственного прерывания беременности в Прикамье владеют девять частных медицинских организаций. В государственных медучреждениях проводят искусственное прерывание беременности по желанию женщины, при наличии медицинских показаний.