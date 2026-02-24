Бизнес переходит на русский

Бизнес не спешит отказываться от иностранных слов в рекламе. Соответствующий запрет вступит в силу в воскресенье, 1 марта. Новый закон требует использовать русский язык на вывесках, указателях, сайтах, в соцсетях, меню или названиях ЖК. Сколько это будет стоить компаниям? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Одёжа не по стану» или «платье просторное»? В соцсетях спорят, как переименовывать «оверсайз». Словарь, как отмечают собеседники “Ъ FM”, теперь становится лучшим помощником рекламщика. Зато компании станут ближе к локальному рынку, считает основатель и руководитель студии брендинга Brandy.studio Андрей Костюк:

«Все организации старались называться на иностранный манер, чтобы производить лучшее впечатление, казаться дороже и изначально ассоциироваться с более высоким качеством.

Пострадает ли от этого индустрия? Да, это будут расходы на замену вывесок, рекламных материалов, перепечатку полиграфии. Но глобально я рекомендую нашим клиентам об этом не переживать. Учитывая то, что мы живем в России и большинство компаний ориентированы на внутренний рынок, переход на русский язык не испортит восприятие бренда».

Новый закон вынуждает отказаться от английских слов, например, sale, shop или open. Их нужно либо перевести, либо продублировать на русском, рассказал директор рекламного агентства «Ашманов и партнеры» Денис Шубенок:

«Есть памятки, регламенты, как с 1 марта стартовать с рекламными кампаниями. Я с юристами консультировался и знаю, что в скобочках можно оставлять и первичное название. Например, мы пишем: "Поисковое продвижение" и затем можно указать и (SEO), тогда это не будет попадать под штраф. Только SEO оставить, например, нельзя. Но быстрых решений о полной замене англицизмов нет. У нас принято смотреть, какими будут первыми кейсы и насколько большими — штрафы».

А они, как предупреждают эксперты, могут достигать 0,5 млн руб. Специальной статьи за нарушения закона о защите русского языка нет, поэтому наказание применяется по закону о рекламе или защите прав потребителей, пояснила главный юрист сервиса для работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова:

«Просто заплатить штраф и продолжать работать дальше в прежнем режиме не получится, потому что нарушения будут считаться длящимися.

Предписание антимонопольного органа в любом случае обяжет компанию привести всю рекламу в соответствие с законом. Ответственность за нарушение административная, и она будет осуществляться по линии антимонопольного контроля».

Впрочем, не похоже, что рынок готов к изменениям, отметил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников:

«Я сейчас нахожусь в центре Москвы, и передо мной несколько популярных заведений, которые в своем названии оставили англоязычное написание. Я не уверен, что это зарегистрированный товарный знак. Поменять вывеску на русскоязычную не составляет сложности. Но мы забываем о том, что есть некая лояльность к бренду, и пользователя надо будет информировать об изменениях. Пока этого не видно».

Лазейкой в законе еще могут стать заимствования. Иностранные слова можно дублировать русскими буквами, если транслитерация зафиксирована в словарях, продолжает Андрей Костюк:

«Закон говорит о том, что слова, даже англицизмы, которые зарегистрированы, могут быть использованы. Нет никаких проблем. Они пишутся на русском, как и меню, как и бренд. Другой вопрос, что новые слова появляются ежегодно, и они многим непонятны, особенно это касается рынка диджитал, цифровых услуг, когда большинство терминов в принципе приходят из-за границы. Вот здесь искать российские аналоги будет проблематично».

Больше всего изменения скажутся на гостиничном и ресторанном бизнесе или бьюти- и фэшн-ритейле. Замена всех публичных упоминаний иностранных слов в наружном или онлайн продвижении потребует многомиллионных вложений.

Анжела Гаплевская