На Бали объявлен наивысший уровень погодной опасности из-за ливней

Власти острова Бали объявили красный, наивысший уровень погодной опасности из-за проливных дождей, которые уже вызвали наводнения и оползни. Об этом сообщает Jakarta Globe со ссылкой на Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике провинции Бали.

По данным ведомства, умеренные и сильные дожди прогнозируются с 24 по 26 февраля. В прибрежных районах, включая Денпасар, Бадунг, Булеленг, Карангасем, Клунгкунг и Гианьяр, порывы ветра могут достигать 45 км/ч. Сегодня высота волн в водах южной части Бали может достичь 4 м, а в среду немного снизится до 3-х.

В популярных туристических местах, в том числе Нуса-Дуа, Куту, Танах-Лот, Санур, Убуд, Бедугул, Кинтамани и Бесаких, 25 февраля ожидаются дожди, а ночью возможны грозы. Власти рекомендуют жителям, туристам и операторам морских судов избегать затопленных районов и следить за официальными прогнозами погоды, поскольку вероятны продолжительные проливные дожди и сильные ветры.