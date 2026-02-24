Почти половина работающих челябинцев не готова уступать в зарплатных ожиданиях

Практически половина жителей Челябинской области (47%) не готовы к понижению желаемого уровня заработной платы, если гарантировано трудоустройство. Еще 32% смогут корректировать ожидания, 21% не определился. Такие результаты показал опрос платформы HH.ru по итогам первого квартала 2026 года.

По всему Уральскому федеральному округу менять уровень жалованья в невыгодную для себя сторону не собираются 55% соискателей из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. Кроме того, против снижения зарплаты выступают 53% специалистов по закупкам, 52% менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов, административного персонала и сотрудников автомобильного бизнеса, а также 51% учителей и ученых.

Высокую готовность к уступкам показывают респонденты, занимающиеся добычей сырья (35% опрошенных), те, кто работает в сферах безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также стратегического консалтинга и инвестиций (по 34%). Потерять в деньгах готовы 33% представителей высшего менеджмента.

По сравнению с первым кварталом 2025 года результаты опроса по УрФО несколько изменились. Так, доля респондентов, готовых уступить в желаемой зарплате, выросла с 26% до 31%. Снизилось количество работников, не желающих получать меньшее жалованье, с 55% до 48%. Доля неопределившихся увеличилась с 19% до 21%.

Виталина Ярховска