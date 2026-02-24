На складе сети вейпшопов в Екатеринбурге изъяли продукцию на 40 млн рублей

В Екатеринбурге на складе сети вейпшопов El-Cigi полиция изъяла электронные устройства и жидкости для вейпов, которые продавались с нарушениями. Как сообщил член городской общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале, стоимость изъятой продукции составляет порядка 40 млн руб.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Львиная доля продукции, которая хранилась на складе и была готова к отгрузке — производства небезызвестного индивидуального предпринимателя Дениса Долгих. Ей было забито почти все помещение. Это "одноразки" CRZ, жидкости "Скала", Crazy Vibe, Crazy Chill, Crazy Ice, Monstervapor»,— сказал Дмитрий Чукреев. Он уточнил, что продукция этого производителя содержит никотин, однако, согласно маркировке, является безникотиновой — по словам господина Чукреева, это делается ради снижения суммы налогов.

Другой производитель отправлял сети «электронки» с недостоверным объемом никотиновой жидкости: согласно маркировке, в вейпе был 1 куб. см жидкости, при этом на упаковке указывался объем в 20 раз больше. Сами этикетки были переклеены.

В данный момент идет сбор доказательственной базы для возбуждения уголовного дела по ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта или продажа никотинсодержащей продукции без маркировки, в особо крупном размере).

Ирина Пичурина