Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье снизилась на 4%

В период с 16 по 22 февраля 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 15 723 случая гриппа и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель снизился на 4,3%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс в 63 группах в 41 детском саду, а также в 98 классах в 41 школе.