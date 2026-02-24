Младший сын Дэвида Бекхэма вышел на подиум на Лондонской неделе моды
Ромео Бекхэм, младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, принял участие в Лондонской неделе моды. Он прошел по подиуму на закрытии недели, представляя коллекцию осень-зима 2026 года бренда Burberry. Бекхэм-младший продемонстрировал куртку-бомбер с меховой отделкой.
Ромео Бекхэм
Фото: Lucy North / PA / AP
Как отмечает The Independent, на показе также присутствовали его бывшая подруга, модель Миа Риган, и нынешняя девушка — диджей Ким Тернбулл.
Ромео Бекхэм начал сотрудничать с Burberry еще в десятилетнем возрасте. В 2012 году он стал лицом весенне-летней рекламной кампании бренда. Затем неоднократно снимался в рекламных роликах.