В Башкирии медведь напал на сноубордиста

В воскресенье, 22 февраля, в Белорецком районе медведь напал на 30-летнего сноубордиста, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По словам уфимского путешественника Олега Чегодаева, инцидент произошел на горе Малый Ямантау (находится на территории Южно-Уральского заповедника). В день нападения администрация Южно-Уральского заповедника опубликовала приказ о запрете посещения экомаршрута «Малый Ямантау» «в связи со сложными погодными условиями и сложившейся неблагоприятной обстановкой».

Сотрудники заповедника доставили пострадавшего в отделение скорой помощи села Инзер. Он получил раны от укусов и ссадины. После оказания помощи он уехал домой самостоятельно, отметил Айрат Рахматуллин.

Майя Иванова