Администрацию Куеды обязали отремонтировать местные дороги

Куединский суд удовлетворил иск прокуратуры к местной администрации, обязав отремонтировать дороги. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Ранее прокуратура установила, что проезжая часть на ул. Пионерской, Звонкой, а также в четырех переулках находится в ненормативном состоянии. На дорогах зафиксированы многочисленные ямы и колеи. Несмотря на направленное ранее прокурором представление об устранении нарушений, администрация округа меры не приняла.

В суде представители администрации пытались оспорить иск, ссылаясь на плохую погоду и то, что дороги переданы в оперативное управление МКУ «Управление капитального строительства». Однако суд эти доводы отклонил, напомнив, что ответственность за содержание местных трасс лежит именно на органах местного самоуправления как на собственнике имущества.

Суд указал, что договор безвозмездного пользования имуществом не освобождает муниципальное образование от публично-правовой ответственности, а качественное дорожное покрытие должно выдерживать типичные погодные условия региона. По итогам рассмотрения дела суд обязал администрацию Куединского округа в течение 12 месяцев привести в нормативное состояние более 4 км автомобильных дорог по указанным улицам.

Решение не вступило в законную силу.