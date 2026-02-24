В Москве изъяли из незаконного оборота более 300 кг анаболических стероидов

Полицейские задержали в Москве восьмерых подозреваемых в организации интернет-магазина по продаже анаболических стероидов и изъяли из незаконного оборота более 300 кг веществ. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Анаболические стероиды — это вещества, имитирующие деятельность тестостерона в организме. Способствуют росту мышечной массы, повышению силы и выносливости. Назначаются врачом при гормональных нарушениях. Запрещены для бодибилдинга и улучшения спортивных достижений — в таком случае квалифицируются как допинг.

По данным ведомства, анаболические стероиды продавали бесконтактным способом. Организаторы получали онлайн-заказ, после чего формировали посылки с веществами и передавали сообщникам. Те отвозили товары в почтовые отделения для последующей пересылки, уточнила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК).