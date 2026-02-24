В Нижегородской области производство скота и птицы на убой увеличилось на 17,5%

Производство скота и птицы на убой в Нижегородской области в январе 2026 года увеличилось на 17,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 17,4 тыс. т, подсчитали в Нижегородстате. Из общего веса 49% пришлось на птицу, 41,6% — на свиней и 9,4% — на крупный рогатый скот.

Поголовье птицы в Нижегородской области увеличилось на 3% год к году, до 9,6 млн голов. Яиц произведено 109,3 млн штук — на 14,6% больше. При этом яйценоскость кур-несушек уменьшилась на 7,4%, до 25 штук.

Свиней стало больше на 6,2% — до 445 тыс. голов. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,2%, до 172,9 тыс. голов. В том числе коров насчитывалось 73 тыс. голов — на 2,2% меньше. Молока в январе произведено 52,3 тыс. т (рост на 3,1%), надой на одну корову составил 734 кг (рост на 3,8%).

Галина Шамберина