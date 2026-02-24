В Оренбуржье потребовали провести техническое обследование зданий образовательных учреждений

Сорочинская межрайонная прокуратура в суде потребовала провести обследование зданий образовательных учреждений согласно установленному порядку. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, техническое обследование зданий детского сада №11 в Сорочинске и Родинской СОШ не проводилось свыше 10 лет. Специализированная организация к проведению процедур не привлекалась. Проводились лишь визуальные осмотры.

Руфия Кутляева