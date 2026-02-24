Петербургская прокуратура требует закрыть пансионат в Горелово из-за нарушений
В суд направлено исковое заявление с требованием закрыть пансионат на Авиационной улице в Горелово. Условия проживания постояльцев не отвечают требованиям безопасности, считают в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Сотрудники надзорного органа проверили пансионат на соблюдение прав людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых. Индивидуальный предприниматель занял жилой двухэтажный дом в Красносельском районе для круглосуточного ухода за этими категориями граждан.
Несмотря на требования законодательства, более десяти человек получали социальные и медицинские услуги в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. Исковое заявление, поданное прокурором, находится на рассмотрении.