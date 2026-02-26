Как приручить плазму

Ученые разработали метод, который позволяет в реальном времени наблюдать за сложными химическими превращениями в плазме — ионизированном газе, содержащем заряженные частицы. Проследить ход реакций авторы смогли, измерив энергии «быстрых» электронов — частиц, которые выбиваются из молекул в процессе превращения.

Фото: Алмаз Сайфутдинов Участники исследовательского коллектива

Предложенный метод поможет точнее подбирать условия при производстве наноматериалов для микроэлектроники и тем самым упростит и удешевит их синтез. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Plasma Sources Science and Technology.

Если попытаться собрать сложный конструктор в полной темноте, можно слышать щелчки и шорохи от соединения деталей, но не удастся увидеть, какие именно детали соединяются и в какой последовательности. Примерно так ранее ученым приходилось работать с плазмой — ионизированным газом, например гелием, содержащим свободные электроны и ионы. Плазму используют при синтезе элементов микроэлектроники, прочных покрытий для авиа- и машиностроения. Так, в плазму добавляют небольшие количества веществ (прекурсоров), из которых можно получить нужный материал — наночастицы, тонкие пленки и другие структуры. Они взаимодействуют между собой и с частицами плазмы, превращаясь в разнообразные продукты, в том числе интересующие исследователей. Однако до сих пор не было способа отследить все реакции, которые происходят в плазме, а потому не удавалось ими точно управлять.

Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (Казань) и Харбинского политехнического университета (Китай) предложили отслеживать превращения в плазме, измеряя энергии «быстрых» электронов. Это электроны, которые появляются в газе, когда возбужденные атомы гелия сталкиваются с молекулами добавленного в плазму вещества и ионизуют их. В качестве примера авторы поместили в плазму силан — соединение кремния с водородом, из которого можно «собрать» кремниевые пленки для микрочипов.

Когда возбужденные атомы гелия сталкиваются с молекулами силана, из последних «выбиваются» электроны с определенной, характерной именно для этого вещества энергией. Поэтому, измеряя энергию «быстрых» электронов с помощью специального зонда, можно точно определить, из какого вещества они образовались.

С помощью такого подхода авторы проследили, как силан превращается в разнообразные продукты. Среди них — атомарный и молекулярный водород, содержащие кремний радикалы, которые активно участвуют в росте пленки, или, напротив, замедляют его, а также чистый кремний, оседающий отдельными частицами.

Чтобы упростить обработку данных с зонда, ученые создали компьютерную модель, описывающую поведение более 20 типов кремниевых частиц в плазме. Модель учитывает свыше 50 разных превращений, в которых могут участвовать эти частицы. Моделирование подтвердило результаты экспериментов, показав, какие продукты и в какой последовательности образуются при синтезе кремниевых пленок из силана. Зная их состав и время появления в плазме, можно менять условия синтеза — например температуру, давление, ток и скорость потока газа — так, чтобы увеличить содержание «полезных» частиц и снизить число нежелательных продуктов.

Фото: Алмаз Сайфутдинов Исследователи за работой

«Мы научились “видеть” в плазме не просто электроны и ионы, а конкретные химические соединения, которые там рождаются и исчезают. Это позволит точнее управлять синтезом наноматериалов, настраивая параметры процесса в режиме реального времени. Наш метод универсален: его можно адаптировать для получения углеродных нанотрубок и композитных покрытий, используемых в электронике и в медицине в качестве систем доставки лекарств. В дальнейшем мы планируем применить этот подход для диагностики плазмы в различных смесях газов, используемых в так называемом плазменном техпроцессе: синтезе материалов, очистке поверхностей, травлении полупроводниковых наноструктур, магнетронном осаждении тонких пленок. Полученные результаты позволят нам оптимизировать существующие технологии и усовершенствовать плазмохимические реакторы»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Алмаз Сайфутдинов, доктор физико-математических наук, профессор и исполняющий обязанности заведующего кафедрой общей физики Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ.

Фото: Алмаз Сайфутдинов Ученые обсуждают результаты эксперимента

Ранее ученые разработали математическую модель, с помощью которой можно легко подобрать оптимальные условия для синтеза различных наноматериалов в плазме. Предложенный инструмент будет полезен при получении наноалмазов, металл-углеродных наночастиц и иных структур на основе углерода, востребованных в биомедицине и электронике.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда