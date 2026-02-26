Конкуренция региональных вузов обострилась

Наибольшего прогресса в рейтингах добились инженерно-технические и аграрные вузы. При этом заметно просели медицинские и педагогические вузы, еще год назад показывавшие положительную динамику. Всего в новый выпуск локальных рейтингов вошли 290 вузов из 78 регионов России. Смена лидеров произошла в четырех федеральных округах: Приволжском, Сибирском, Южном и Северо-Кавказском. Эти выводы публикует агентство RAEX, которое при поддержке Ассоциации составителей рейтингов в пятый раз подготовило локальные рейтинги вузов по федеральным округам страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ключевая особенность локальных рейтингов — специальная методология, настроенная под региональные и специализированные вузы, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня. В 2026 году шорт-лист исследования сократился с 295 до 290 участников. Некоторые вузы были исключены в связи с реорганизацией (к примеру, Дипломатическая академия МИД РФ, включенная в состав МГИМО, и Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, присоединенная к Казанскому государственному аграрному университету). Еще ряд вузов перестали соответствовать требованиям, оговоренным в методике: так, например, доля очных студентов должна составлять не менее 25%. Кроме того, из шорт-листа исключались вузы, вошедшие в Московский международный рейтинг «Три миссии университета» или в национальный рейтинг RAEX-100.

В исследовании 2026 года отмечается рост вузов инженерно-технической направленности — 75% из них поднялись на более высокие позиции в локальных рейтингах RAEX. При этом самые интенсивные темпы наблюдаются в центральной России — среди университетов Москвы, Ярославской и Воронежской областей. Главными драйверами технических вузов стали показатели группы «Наука»: в частности, у большинства участников ощутимо вырос объем средств на научные исследования и разработки (в том числе в расчете на сотрудника), а также повысилась оценка по индикаторам количества научных публикаций и их цитирований согласно Russian Science Citation Index.

Значительно улучшились позиции аграрных вузов: 64% из них добились роста в рейтингах, и только 19% показали негативную динамику. У многих сельскохозяйственных вузов выросли показатели финансирования в расчете на студента (в локальных рейтингах они рассчитываются с поправкой на среднюю зарплату в регионе), также повысилась удельная доля защит диссертаций, а кроме того, улучшился один из индикаторов общественной миссии — возросло количество подписчиков аккаунта университета в социальных сетях.

В свою очередь, медицинские и педагогические вузы преимущественно показали отрицательную динамику, притом что год назад эти категории участников в основном росли в рейтингах. В 2026 году на результат повлияло снижение оценки по двум критериям группы «Образование», измеряющим качество приема и кадровую обеспеченность. У большинства медицинских и педагогических вузов, рассматриваемых в локальных рейтингах, за год снизились балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов и отношение численности преподавателей к количеству студентов.

Центральный федеральный округ традиционно лидирует в локальных рейтингах по числу участников — в этом году оно составило 81. Первую позицию в очередной раз заняла Российская экономическая школа, не уступающая лидерство с первого выпуска исследования в 2021 году. Тульский государственный университет сохранил вторую строку в списке. На третье место вышел Центральный университет — новый представитель негосударственного сектора, впервые получивший рейтинговую оценку. Сегодня это компактный вуз, ориентированный на программы в области информационных технологий, анализа данных и математики. Еще одним заметным изменением в топе стал рост Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, поднявшейся сразу на десять позиций и занявшей пятое место. С точки зрения динамики регионов лучшими стали Ярославская и Воронежская области. В первом случае среднее продвижение участников составило шесть позиций, во втором — три, при этом среди представителей перечисленных субъектов федерации нет ни одного вуза с отрицательной динамикой.

Локальный рейтинг вузов Приволжского федерального округа насчитывает 52 позиции. Все участники топ-5 прошлого года сохранили присутствие в пятерке сильнейших. На первое место вышел Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, поднявшийся сразу на две ступени и опередивший лидеров прошлых лет — Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина и Вятский государственный университет. Казанский государственный энергетический университет занял четвертое место, превзойдя Удмуртский государственный университет. В верхней части рейтинга наилучшую динамику (плюс шесть позиций) продемонстрировал Казанский государственный аграрный университет. По количеству участников, вошедших в локальный рейтинг округа, лидируют Самарская область (восемь вузов) и Татарстан (семь), а по динамике выделяются Татарстан и Саратовская область — все участники из этих регионов улучшили положение в рейтинге.

Локальный рейтинг Северо-Западного федерального округа отличается наивысшей концентрацией вузов из одного города. На Санкт-Петербург приходится восемь фигурантов первой десятки, а в целом по списку 63% участников имеют прописку в городе на Неве. Победителем локального рейтинга вузов СЗФО пятый год подряд остается Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алферова. На второе место поднялся Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, который превзошел сразу двух ближайших конкурентов — Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (третье место) и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (четвертое место). Пятую позицию, как и годом ранее, занял Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова.

В локальном рейтинге Северо-Кавказского федерального округа второй год подряд две верхние строки занимают медицинские вузы. В 2026 году на первое место вышел Дагестанский государственный медицинский университет, оставивший позади Ставропольский государственный медицинский университет. Третьим в списке стал Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, поднявшийся сразу на три ступени. Следом, как и в 2025 году, расположились Дагестанский государственный университет и Пятигорский государственный университет (четвертое и пятое места соответственно). Еще один участник топ-5 прошлого года — Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова — вошел в рейтинг «Три миссии университета» и по этой причине были исключен из шорт-листа участников исследования.

Сибирский федеральный округ представлен в локальных рейтингах 32 участниками. На первое место вернулся лидер позапрошлого года — Сибирский государственный университет путей сообщения. На вторую строку опустился Новосибирский государственный педагогический университет, третье место досталось Кузбасскому государственному техническому университету им. Т. Ф. Горбачева. Четвертое место занял Кемеровский государственный медицинский университет. Далее следует Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий (бывший Новосибирский государственный аграрный университет) — единственный сельскохозяйственный вуз страны, который два года подряд входит в топ-5 локального рейтинга RAEX.

Среди всех локальных рейтингов наиболее заметные изменения произошли в Южном федеральном округе: здесь впервые за много лет сменился лидер, а кроме того, только три прошлогодних фигуранта первой пятерки сохранили присутствие в топе. Кубанский государственный медицинский университет, занимавший верхнюю строчку три года подряд, был исключен из шорт-листа в связи с вхождением в рейтинг «Три миссии университета». Его место занял серебряный призер прошлого года — Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. На второе место поднялся Ростовский государственный университет путей сообщения, третью позицию сохранил Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова. Адыгейский государственный университет совершил мощный рывок и, поднявшись на четыре ступени, занял в рейтинге 2026 года четвертое место. Также в пятерку по ЮФО вошел социогуманитарный вуз — на пятое место поднялся Ростовский государственный экономический университет.

Самые стабильные результаты среди локальных рейтингов наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе. Так, места участников первой пятерки не изменились. Лидером округа по-прежнему является Тихоокеанский государственный медицинский университет, второе место занимает Читинская государственная медицинская академия, далее следует Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова. На четвертом и пятом местах располагаются Амурский государственный университет и Амурская государственная медицинская академия. А единственным изменением состава участников первой десятки по сравнению с 2025 годом стало возвращение в топ-10 Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского (восьмое место). Стабильным остается и общее количество участников рейтинга — как и в прошлом году, в список вошли 23 вуза из десяти регионов Дальнего Востока.

В локальном рейтинге вузов Уральского федерального округа представлено наименьшее количество участников — 17. В список вошли образовательные организации четырех регионов Урала — Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Единственный вуз Тюмени, входивший в рейтинг 2025 года, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, был включен в состав Тюменского госуниверситета и по этой причине утратил возможность участвовать в локальном рейтинге. На верхней строчке расположился Челябинский государственный университет, лидировавший и в прошлом выпуске исследования. На второе место поднялся Технический университет УГМК (г. Верхняя Пышма Свердловской области) — это наивысшая позиция для частного технического вуза в локальных рейтингах. Третье место занял Сургутский государственный университет, вслед за которым расположились два вуза Свердловской области — Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева и Уральский государственный педагогический университет, занявшие четвертое и пятое места соответственно.