Суд снял арест с активов бывшего главы «Открытие Холдинга» Алексея Карахана

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство бывшего председателя правления «Открытие Холдинга» Алексея Карахана и отменил арест его имущества на сумму около 916,2 млрд руб. Обеспечительные меры были наложены в связи с делом о банкротстве компании, которая раньше была основным акционером банка «Открытие». Информация об этом указана в материалах суда, передает «РИА Новости».

Алексей Карахан был одним из 18 ответчиков-физлиц по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой. Она требовала привлечь их к субсидиарной ответственности за долги компании, которые оцениваются примерно в 1 трлн руб.

В январе 2024 года суд удовлетворил ходатайство Марии Булатовой. Тогда были арестованы активы некоторых фигурантов дела — основателя и бывшего бенефициара группы «Открытие» Вадима Беляева, бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, бывших гендиректоров Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, а также Алексея Карахана. Позднее было арестовано и имущество супруги господина Аганбегяна Вероники Мисютиной.

Суд постановил, что дальнейшее сохранение ареста активов Алексея Карахана нарушает баланс интересов сторон, поскольку вступившим в силу судебным актом отказано в привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам АО «Открытие Холдинг».

Сейчас суд кассационной инстанции подтвердил привлечение к субсидиарной ответственности Вадима Беляева, Рубена Аганбегяна и бывшего председателя правления «Открытия» Дмитрия Ромаева. В отношении еще пяти ответчиков материалы направлены на новое рассмотрение.