В Перми будут судить организаторов нелегальных азартных игр

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 участников организованной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с сентября 2022-го по декабрь 2024 года фигуранты незаконно организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Краснокамске и в Перми. Под контролем обвиняемых функционировало четыре нелегальных игровых клуба. Всего в состав группы входили четверо мужчин, двое из которых организовали противоправную деятельность, и 13 женщин, выполнявших роль операторов и администраторов.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

По ходатайству следователя СК России на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 2,5 млн руб. В рамках расследования уголовного дела проведено 20 обысков, в ходе которых изъято 59 компьютерных станций, сотовые телефоны фигурантов, наличные денежные средства на общую сумму более 1 млн руб. Проведена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

Трое участников группы в настоящее время находятся под стражей, еще трое — под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе расследования еще один, 18-й участник группы, исполнявший роль техника, заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.