Прокуратура в суде добилась прекращения полномочий председателя контрольно-счетной палаты Кинельского района

Самарский областной суд досрочно прекратил полномочия председателя контрольно-счетной палаты Кинельского района в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, председатель контрольно-счетной палаты не направила уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. В одном из подразделений администрации района, подлежащем проверке контролирующим органом, трудовую деятельность осуществлял ее родственник.

Межрайонная прокуратура внесла представление в Собрание представителей с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя контрольно-счетной палаты. Но акт прокурорского реагирования был оставлен без удовлетворения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение собрания незаконным и обязать досрочно прекратить полномочия должностного лица, указав в качестве основания утрату доверия. Кинельский районный суд частично удовлетворил требования, признав решение Собрания представителей незаконным и обязав депутатов повторно рассмотреть представление прокуратуры. После этого надзорное ведомство обжаловало решение в апелляции.

Руфия Кутляева