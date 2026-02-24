В Ульяновской области директора средней школы подозревают в мошенничестве

По материалам прокурорской проверки в Кузоватовском районе Ульяновской области проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств. Директора средней школы села Стоговка Галину Фирсову подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверкой было установлено, что 56-летняя директор средней школы села Стоговка Галина Фирсова издала фиктивный приказ о приеме на работу в качестве сторожа своего зятя. При этом выяснилось, что зять ни дня не работал сторожем, пояснили в прокуратуре. Директор признала факт издания фиктивного приказа, однако отметила, что ее зять даже не знал о нем и на приказе не расписывался. Сам приказ, по ее словам, был утерян.

Всего, по данным проверки, с ноября 2023 года по октябрь 2025 года таким образом были похищены бюджетные денежные средства на сумму более 120 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск