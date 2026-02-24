Убытки ОДК-УМПО в 2025 году превысили 14 млрд рублей

Выручка крупнейшего предприятия машиностроительной отрасли Башкирии ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») в 2025 уменьшилась на 6,61% и составила около 121,7 млрд руб. Убытки компании превысили 14,3 млрд руб., тогда как позапрошлый год компания заканчивала с 8,4 млрд руб. чистой прибыли. Обобщенную бухгалтерскую отчетность ОДК-УМПО опубликовало на портале раскрытия корпоративной информации.

Большую часть выручки принесла продажа новых двигателей, поступления от их реализации составили около 84,65 млрд руб., что на 1,93% меньше, чем в 2024 году. ОДК-УМПО реализовало запчасти, агрегаты и комплектующие на 28 млрд руб., за год результат уменьшился на 10,83%. За ремонт двигателей компания получила более 7 млрд руб. (на 23,74% меньше, чем годом ранее).

Себестоимость продаж увеличилась с 87,66 млрд до 103,29 млрд руб., при этом себестоимость новых двигателей выросла с 60,35 млрд до 69,37 млрд руб. Что касается расходов, то сумма материальных затрат увеличилась на 3,1%, до 56,97 млрд руб., а потери от брака сократились в 2,3 раза, до 330,7 млн руб.

Затраты на оплату труда увеличились на 3,75% и составили 43,41 млрд руб., на вознаграждение управленческому персоналу — на 4,19%, до 108,9 млн руб. Всего в ОДК-УМПО и обособленных подразделениях предприятия в 2025 году насчитывалось около 25,3 тыс. работников, за год их число увеличилось на 20 человек.

Дебиторская задолженность на 31 декабря составляла 137,2 млрд руб., кредиторская задолженность — 103,66 млрд руб. Сумма чистых активов за год уменьшилась со 111,8 млрд до 102,5 млрд руб.

ПАО «ОДК-УМПО» является главным производителем турбореактивных и турбовинтовых двигателей России. Золотая акция предприятия принадлежит Башкирии. В структуру компании входят московское Опытно-конструкторское бюро имени Архипа Люльки, подмосковный Лыткаринский машиностроительный завод и уфимское Опытно-конструкторское бюро «Мотор».

Идэль Гумеров