Прикамский хлебокомбинат увеличил выручку на 50% за год

ООО «Верещагинский Комбинат Хлебопродуктов» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно информации, опубликованной в Rusprofile, выручка общества достигла 4,2 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 50% (в 2024-м — 2,8 млн руб.). Чистая прибыль при этом увеличилась с 37 до 70 тыс. руб.

С 2015 года владельцем «Верещагинского комбината хлебопродуктов» является Алексей Бусаров — сначала через принадлежащее ему ООО «Областная продовольственная компания», а с 2018 года бизнесмен сам числится учредителем общества. В 2021 году ВКХП, занимающееся производством муки, крупы и комбикорма, выставляли на продажу за 499 млн руб.