«Лунную ночь в Крыму» Айвазовского выставят на торги в Москве за 60 млн рублей

Московский аукционный дом 1 марта представит на аукционе пейзаж «Лунная ночь в Крыму», написанный Иваном Айвазовским в 1861 году. Эстимейт полотна составил 60 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Московского аукционного дома.

На торгах также будет представлен пейзаж Исаака Левитана «Восход луны. Деревня», написанный в 1898 году. Оценка лота составляет 50 млн руб. Полотно принадлежало советскому ученому-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу. Оно было представлено дважды на выставках в Третьяковской галерее в 1938 и 1960 годах, а в 1960-1961 годах — в Русском музее.

Среди лотов также будет представлена картина Ильи Репина «Нарцисс», созданная в 1917 году. Ее резервная цена составляет 45 млн руб. В 1920 году полотно из личной коллекции господина Репина приобрел юрист и меценат Василий Леви. Затем картина была передана в дар галерее Stiftelsen Jmtlands lns Konstfrening в Швейцарии. Портреты составляют более 20 лотов на весеннем аукционе, сообщила пресс-служба.

Картина Валентина Серова «За шитьем», написанная в 1896 году, также будет представлена на торгах. Ее эстимейт составляет 50 млн руб. Кроме того, на аукционе можно будет приобрести «Женский портрет» Кузьмы Петрова-Водкина, картину «Курочки» Виктора Васнецова, «Осень на Оке» Василия Поленова и другие произведения.