Пристава из Кумертау обвиняют в незаконном получении денег по программе «Рекрут»

В Кумертау на судебного пристава территориального отделения ГУФССП по Башкирии возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) при получении выплат из бюджета по программе «Рекрут», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Проверка надзорного ведомства установила, что в ноябре 2025 года судебный пристав и его коллега, зная, что местный житель решил заключить контракт с минобороны, захотели получить выплату по программе «Рекрут». Один из них попросил свою бывшую жену, которая работала в городской администрации делопроизводителем, составить соответствующие документы и направить на рассмотрение в муниципалитет. Выполнив задуманное, экс-супруга получила 50 тыс. руб. и поделилась ими с подельниками.

Прокуратура внесла мэру города Олегу Астахову представление, по итогам рассмотрения которого отменили постановление о предоставлении выплаты, а деньги вернули в бюджет.

Майя Иванова