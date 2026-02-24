Над территорией Самарской области сбили вражеский беспилотник

Над территорией Самарской области утром 24 февраля сбили один беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 7:00 (MSK) до 9:00 (MSK) дежурными средствами ПВО в России перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, один БПЛА уничтожен над территорией соседней Саратовской области.

В Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА вводился режим «КОВЕР». Действовали ограничения в воздушном пространстве.

Андрей Сазонов