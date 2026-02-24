«Если государство решит, возражений не последует»

В России набирает обороты дискуссия о будущем Telegram. Власти уверяют, что он продолжает нарушать законодательство и приводят различные примеры. В частности, речь идет о так называемом пробиве, когда третьи лица получают доступ к персональным данным россиян. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ставить крест на площадке пока рано.

Дальнейшие перспективы Telegram в России продолжают будоражить умы не только простых граждан, но даже и власть предержащих, депутатов и представителей общественности. Судя по всему, это волнение заметили ответственные структуры, решили разъяснить свою позицию и заодно рассказать людям, что не стоит из-за мессенджера копья ломать. Общий смысл такой: мы не хотим, но нас вынуждают. К Telegram накопилось много претензий. В чем-то его руководство идет навстречу, но в большинстве случаев сотрудничать отказывается.

В частности, Роскомнадзор обвиняет площадку в поддержке сервисов для так называемого пробива. Это облегчает задачу мошенникам и разным врагам государства получать персональные данные россиян. Мол, это никакая не цензура и не желание всё и вся контролировать, а закон, который, как известно, для всех един и его нужно соблюдать.

Если дальше так пойдет, то придется принимать соответствующие меры, вплоть до самых жестких. Однако, как это часто бывает, четкого решения нет. Есть разные версии и слухи, например, о том, что, если Павел Дуров не изменит линию поведения, тогда 1 апреля Telegram полностью заблокируют. Но пока он более или менее работает. Пусть и не так хорошо, как раньше, скажем так.

Строгие меры в отношении проекта Дурова действуют в Китае, Пакистане, Иране, Омане, Таиланде и Саудовской Аравии. У каждого из этих государств свои причины. Справедливости ради нужно отметить, что проблемы в отношения власти и IT-сектора есть во многих странах, даже в тех, что считаются самими свободными и либеральными. Как известно, ЕС по инициативе Франции пытался обязать мессенджеры сканировать даже зашифрованную переписку пользователей. Цель благая — ради борьбы с насилием в отношении детей. Германия и Польша выступили против, решение не прошло.

Павел Дуров, в свою очередь, называл законопроект авторитарным и предупреждал, что пострадают от него в первую очередь обычные граждане. Ведь тот, кому очень надо, обойдет любые блокировки, а простой человек столкнется с трудностями. С этим можно согласиться, так часто бывает.

Но вернемся в Россию. Есть очень большие сомнения в том, что Дуров пойдет на серьезный компромисс. Более того, он, вероятнее всего, постарается сделать все возможное, чтобы обойти блокировки. Да, собственно, и сами граждане знают, как это сделать. Здесь вывод ясен: кто очень хочет, тот продолжит мессенджером пользоваться.

На сегодня заметно, что так называемые официальные спикеры пока что из Telegram не уходят. Кому хочется терять подписчиков? Но если государство твердо решит, конечно, же возражений не последует. Ответ на вопрос, почему все это вызывает дополнительное беспокойство у общества, очевиден: к Telegram привыкли, он удобен. Многие бизнесы на него завязаны и органы власти тоже.

Кроме того, есть подозрение, что история одним Telegram не ограничится.

Все идет к тому, чтобы интернет в целом в Российской Федерации работал бы только правильный. Он как бы формально останется, но не совсем тот, который хотелось бы. Впрочем, пока хоронить Telegram не стоит. Вопрос этот неоднозначный, и не все еще по этому поводу сказано.

