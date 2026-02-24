Беспилотник с перцовыми баллончиками разработали в российском МВД

Сотрудники Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный патрульно-воздушный комплекс, который сможет работать на массовых мероприятиях и предотвращать правонарушения с воздуха. Аппарат снабжен громкоговорителем и перцовыми баллончиками, сообщает ТАСС со ссылкой на документацию по изобретению.

В описании к патенту указано, что такой беспилотник может быть реализован на базе квадрокоптера с системой навигации и управления.

«Снизу ... закреплено устройство отстрела патронов, а сверху установлено устройство громкоговорящей связи с антенной, — следует из документации. — По обе стороны корпуса устройства отстрела на осях установлены обоймы со стволами для патронов».

Под «патронами» полицейские изобретатели понимают аэрозольные малогабаритные баллончики БАМ-ОС 18х55 с веществом на основе экстракта жгучего перца. Один дрон сможет нести не менее четырех таких баллончиков.

Разработчики считают, что беспилотник также можно использовать для патрулирования на охраняемых объектах. Помимо этого — «при проведении агитационных мероприятий» и «для отпугивания агрессивных животных».