Захарова назвала причиной начала СВО нарушение Украиной договора о дружбе

Россия не нарушала Будапештский меморандум, начав боевые действия на Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что СВО началось из-за нарушения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией со стороны Украины. Об этом госпожа Захарова заявила в разговоре с «РИА Новости».

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году после присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Украина, РФ, Великобритания и США. Согласно ему, Россия обязывалась соблюдать независимость и территориальную целостность Украины в ее границах 1991 года.

Мария Захарова отметила, что вместе с Будапештским меморандумом было принято совместное заявление руководителей России, Британии, США и Украины о противодействии «росту агрессивного национализма и шовинизма» в рамках ОБСЕ. По словам представителя российского МИД, Украина эти требования не выполняла.

Госпожа Захарова заявила, что Украина нарушила Договор о дружбе с Россией в апреле 2004 года. Тогда бывший украинский президент Леонид Кучма ратифицировал закон о взаимопонимании между кабмином Украины и штабом Вооруженных сил НАТО. Окончательно стратегический курс Киева на приобретение членства НАТО был закреплен в Конституции страны в 2019 году.

Договор о дружбе был подписан в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года. Стороны закрепили неприменение силы по отношению друг к другу, права народов на территориях обеих стран свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательство во внутренние дела друг друга, добросовестное выполнение взятых международных обязательств и другие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине и вводе войск в ДНР и ЛНР. Минобороны РФ заявляло, что Вооруженные силы России атаковали военную инфраструктуру ВСУ. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что с 2014 года Россия нарушила около 400 международных соглашений. Среди них — Будапештский меморандум, Устав ООН, Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и другие.