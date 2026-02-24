В Башкирии льготники смогут сами образовывать земельные участки

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании 27 февраля рассмотрят в окончательном чтении изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».

Законопроектом предлагается оптимизировать предоставление льготникам бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖЛ), отмечает пресс-служба республиканского парламента.

Льготники получат возможность самостоятельно образовывать земельные участки. Самостоятельный поиск участка и оформление документов будет правом, а не обязанностью. У тех, кто не захочет заниматься этим вопросом самостоятельно, с принятием закона останется возможность получить выделенный им земельный участок или единовременную денежную выплату. Принцип очередности сохранится в обоих случаях, но с возможностью самостоятельного образования участка очередь будет двигаться быстрее, отмечается в сообщении.

По состоянию на 1 января этого года 16,1 тыс. человек имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для ИЖЛ. Это многодетные семьи (10,43 тыс.), нуждающиеся в жилье (2,82 тыс.), семьи с ребенком-инвалидом (1,67 тыс.), участники СВО и члены семей погибших военнослужащих (626), молодые семьи (531), работники бюджетной сферы (19). Из состоящих в очереди 80% относятся к Уфе и уфимской агломерации.

Майя Иванова