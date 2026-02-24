Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен приехала в Киев в годовщину начала СВО

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля прибыла в Киев. В соцсети X госпожа фон дер Ляйен написала, что этот визит на Украину стал 10-м за время российской СВО.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Michael Probst / AP

По ее словам, она приехала в Киев в четвертую годовщину начала боевых действий, «чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину — финансово, с военной точки зрения, особенно в эту суровую зиму».

«Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир», — добавила глава ЕК.