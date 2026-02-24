Количество иностранных аспирантов в России удвоилось с 2014 года

За период с 2014 по 2024 годы в России более чем в два раза выросло число иностранных аспирантов. Такие данные содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, передает газета «Ведомости».

Наибольшее число аспирантов — 4700 человек (49%) — прибыло из Китая. Из Казахстана в Россию прибыли 938 студентов (примерно 8%), из Сирии — 724 человека (около 6%). Количество аспирантов из Узбекистана достигло 435 человек (примерно 4%), из Ирака — 388 человек (3%).

Интеграции иностранных выпускников аспирантуры в российский сектор исследований и разработок препятствует дефицит научных руководителей, говорящих на английском языке, указано в исследовании. Преграды также представляют сложности с признанием иностранных дипломов и ограниченные трудовые права во время обучения, отметили эксперты Высшей школы экономики.

Количество заявок от иностранцев, намеренных поступить в аспирантуру в России по квоте правительства в 2026/27 учебном году, составило 6465 — показатель за год вырос на 21%, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Россотрудничества. В 2025/26 учебном году число заявок достигло 5345 (+5,3%). Тогда зачислили 41% иностранцев, подавших заявки на поступление. В предыдущем году их доля достигала 30%.

Представители стран СНГ подали 675 заявок (10% от общего числа) на обучение в российской аспирантуре в 2026/27 учебном году, сообщили в Россотрудничестве. Среди других стран наибольшее число заявок подали граждане Сирии, Китая, Эфиопии, Алжира и Ирака. По данным пресс-службы ведомства, у них популярны направления обучения «менеджмент», «международные отношения», «стоматология». Кроме того, все более востребованными становятся направления «искусственный интеллект и машинное обучение» и «автоматизация».