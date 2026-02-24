В самарском аэропорту восемь рейсов задержаны и один отменен

Задержка вылета восьми авиарейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром во вторник, 24 февраля. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, отложен вылет самолетов в Дубай, Тбилиси, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. Также отменен рейс в Москву. Кроме того, отменен самолет из Москвы в Самару.

В настоящее время аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА. В конце прошлой недели беспилотники атаковали два промышленных предприятия региона. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов