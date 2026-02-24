Экс-губернатор Самарской области забросил свою страницу в соцсети

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров забросил свою страницу в соцсети «ВКонтакте». Последний пост датирован 25 января текущего года: тогда экс-глава региона выложил фотографию с Гонки чемпионов под Тольятти.

Бывший чиновник после своей отставки публиковал два-три поста в месяц в соцсети «ВКонтакте». Как правило, он не забывал поздравлять подписчиков с основными государственными и православными праздниками. В 2026 году Дмитрий Азаров проигнорировал Масленицу и День защитника Отечества. Годом ранее экс-губернатор не забыл про эти праздники. С чем связано «затишье» бывшего чиновника, неизвестно.

Дмитрий Азаров подал в отставку с поста главы Самарской области 31 мая 2024 года. К этому привели управленческий кризис и коррупция в регионе. После своего переизбрания на пост губернатора он за восемь месяцев так и не смог сформировать новый состав правительства региона. За этот период более десятка высокопоставленных чиновников Самарской области ушли в отставку, часть из них были арестованы по подозрению в коррупционных преступлениях. Врио губернатора был назначен Вячеслав Федорищев, позже избранный главой региона. В СМИ сообщалось, что Дмитрий Азаров трудится в ГК «Ростех», однако на официальном сайте «Единой России» больше года указано, что он является временно неработающим.

Евгений Чернов