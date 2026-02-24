Петербург 24 февраля отдохнет от снегопадов

В Санкт-Петербурге 24 февраля ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Прогнозом в личном Telegram-канале поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Город на Неве после выходных будет находиться под влиянием северной периферии циклона, выходящего в центр Европейской России. Воздух прогреется до -3…-5 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

На следующий день Петербург также останется без новой порции осадков. Ночью будет -10…-12 градусов, днем потеплеет до -3…-5.

Татьяна Титаева