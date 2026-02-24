Глава СКР затребовал доклад о расследовании нападения собак на подростка в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении безнадзорных собак на несовершеннолетнего в Самарской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Ламонов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщили о том, что в Сызрани стая бродячих собак напала на подростка. Прохожий отогнал псов, и ребенок смог избежать травм. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов