Челябинская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

По итогам 2025 года Челябинская область заняла 18-е место в рейтинге регионов по качеству жизни от «РИА Новости». За год Южный Урал поднялся на две позиции в списке.

Челябинская область получила 65 рейтинговых баллов. В 2024 году этот показатель составлял 63,4 балла.

Лидерами списка стали Москва (84,5 балла), Санкт-Петербург (84,2) и Московская область (81,8). За год все регионы сохранили свои позиции. Последние места рейтинга заняли республики Тыва (31) и Ингушетия (35,9), а также Еврейская автономная область (38,9). Такое же распределение было и в 2024 году.

При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, объединенных в 11 групп по основным аспектам качества жизни в регионе. Среди них — занятость местных жителей и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, здоровье населения и уровень образования, уровень экономического развития и развитие транспортной инфраструктуры.

Виталина Ярховска