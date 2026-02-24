Назначен новый руководитель МКУ «Управление жилищным фондом Перми»

МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» возглавил Евгений Чернобровкин. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Прежний руководитель этого МКУ Дмитрий Белько покинул должность в январе 2026 года, перейдя на работу в мэрию Перми на позицию начальника управления жилищных отношений.

МКУ занимается заключением и расторжением договоров найма, ведет учет муниципальных жилых помещений, контролирует соблюдение правил пользования и внесения платы за наем, включая выселение при нарушениях; приводит пустующие помещения в нормативное состояние; выполняет функции муниципального заказчика по начислению и сбору платы за наем, доставке квитанций; собирает документы для расселения граждан из аварийного жилья.