Небо над Самарой и Ульяновском закрыто
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска утром во вторник, 24 февраля. Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Аэропорты Курумоч и Баратаевка временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения связаны с угрозой атаки вражеских беспилотников.
На прошлой неделе БПЛА атаковала Самарскую и Ульяновскую область. Погибших и пострадавших нет. В Самарской области беспилотники ударили под двум промышленным объектам.