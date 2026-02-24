Небо над Самарой и Ульяновском закрыто

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска утром во вторник, 24 февраля. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэропорты Курумоч и Баратаевка временно не принимают и не отправляют рейсы. Ограничения связаны с угрозой атаки вражеских беспилотников.

На прошлой неделе БПЛА атаковала Самарскую и Ульяновскую область. Погибших и пострадавших нет. В Самарской области беспилотники ударили под двум промышленным объектам.

Георгий Портнов