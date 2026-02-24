В Ростове число доступных однушек в новостройках выросло на 44% за два года

За два года в Ростове-на-Дону общее число квартир в экспозиции выросло почти на 60%. Основная часть предложений пришлась на однокомнатные квартиры. Количество таких квартир в экспозиции выросло на 44%. Об этом сообщает «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

С января 2024 года по январь 2026 года количество однокомнатных квартир в новостройках Ростова-на-Дону выросло с 17,3 тыс. до 32,4 тыс. Прирост составил 87,3%, что является рекордным показателем среди всех типов жилья.

В этот период каждая вторая новая квартира, появившаяся на рынке, была однокомнатной. На данный момент однокомнатные квартиры составляют более 44% от общего объема предложения, и эта доля продолжает увеличиваться.

Количество предложений на студии увеличилось на 40,8% (с 8 тыс. до 11,3 тыс. объектов). Двухкомнатные квартиры показали увеличение на 49,8%, тогда как сегмент многокомнатных квартир (трех и более комнат) вырос только на треть, значительно уступая однокомнатным.

Наталья Белоштейн