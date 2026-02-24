Страны ЕС пригрозили судом Еврокомиссии из-за расширения полномочий Европарламента

Страны — члены Евросоюза пригрозили оспорить в суде соглашение между Еврокомиссией и Европарламентом, которое предоставляет законодательному органу больше влияния на процесс принятия решений. Это следует из проекта письма Совета ЕС, с которым ознакомилось Politico.

В документе, который будет окончательно утвержден 25 февраля, выражается возмущение обещанием Еврокомиссии обеспечить «равенство Совета и парламента», тогда как договоры, по мнению стран, наделяют Совет большими полномочиями.

Совет ЕС, представляющий столицы стран, и парламент, состоящий из депутатов, избираемых гражданами напрямую, совместно формируют законы, предлагаемые Комиссией — исполнительным органом ЕС.

Среди ключевых претензий письма — предоставление депутатам права присутствовать на международных переговорах и требование одобрения парламента перед временным введением в действие торговых соглашений. Страны также критикуют обязательство Еврокомиссии обосновывать отказ от разработки законопроектов по запросу парламента и предоставление ему технической поддержки, что, по их мнению, нарушает баланс законотворчества.