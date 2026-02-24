Руководство челябинской пиццерии «Додо» отправило собаку в приют после резонанса

Собаку, жившую рядом с пиццерией «Додо» в Челябинске, отправили в приют «Того», сообщает пресс-служба заведения. С этим помог курьер Михаил, которого уволили вскоре после того, как он укрыл животное пледом в мороз.

После резонанса в интернете руководство челябинской пиццерии решило обзвонить несколько учреждений для животных, чтобы они помогли с поимкой. Это удалось сотрудникам приюта «Того» с помощью Михаила. Во время поисков «Додо» обеспечила активистов горячей едой и чаем. Администрация сети пиццерий добавила, что возьмет на себя расходы по содержанию, питанию и ветеринарному уходу собаки, пока она не найдет дом.

О ситуации с Додобоней (как, по данным СМИ, назвали собаку сотрудники заведения) стало широко известно в конце прошлой недели. В интернете сообщалось, что курьера Михаила уволили после того, как он решил укрыть ее пледом в мороз. За животным ухаживали работники пиццерии, но новое руководство запретило это делать. Когда курьер нарушил правило, управляющая заведением расторгла с ним договор, как отмечалось в публикациях. Это вызвало широкий резонанс в интернете.

Как отмечает администрация сети пиццерий, уволить Михаила собирались еще до инцидента с собакой. Заботу о животных не посчитали «поводом для расставания». Но руководство не собирается публично обсуждать детали, связанные с курьером.

«Управляющая пиццерии, переживая о соблюдении санитарных норм и о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон», — подчеркивает генеральный директор Dodo Brands Дмитрий Соловьев.

Управляющую временно отстранили от работы, ей окажут поддержку. Решение о продолжении отношений с сотрудницей примут после того, как Додобоня найдет дом.

