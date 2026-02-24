Китай опроверг в ООН намерение участвовать в ядерной гонке

Посол Пекина в ООН Шэнь Цзянь заявил, что Китай выступает против попыток искажения своей ядерной политики и «не будет участвовать ни в какой гонке ядерных вооружений». Об этом во вторник пишет South China Morning Post.

«США выдвинули необоснованные обвинения в том, что Китай провел ядерное испытание. (Пекин.— "Ъ") решительно выступает против постоянного искажения и очернения своей ядерной политики определенными странами»,— цитирует посла газета.

Днем ранее Госдеп США обвинил Китай в резком наращивании своего ядерного арсенала и распространил заявления о проведении Пекином секретных ядерных испытаний. Вашингтон вновь потребовал включения КНР в любой будущий договор о контроле над вооружениями. Об этом помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Кристофер Йоу заявил на Конференции по разоружению в Женеве.

«Несмотря на свои заявления об обратном, Китай намеренно и без каких-либо ограничений значительно расширил свой ядерный арсенал без прозрачности или каких-либо указаний на намерения Китая или конечную точку»,— заявил американский представитель. По официальным оценкам властей США, «Китай может достичь паритета в течение следующих четырех или пяти лет».

Эрнест Филипповский