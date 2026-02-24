Владельца кунгурского кафе, в котором отравились 87 человек, наказали штрафом

Кунгурский суд признал владельца местного кафе Shaurma-kosmos, в котором отравились посетители, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и назначил наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе в городе Кунгуре. В период с 29-го по 30 января 2025 года в принадлежащем ему кафе Shaurma-kosmos некачественной едой отравились 87 человек. Им был установлен диагноз сальмонеллез и сопутствующие ему заболевания.

В ходе расследования уголовного дела в кафе были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, в результате которого допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе, и в местах его хранения обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.

С целью возмещения вреда пострадавшим гражданам краевой Роспотребнадзор подал исковое заявление в Кунгурский суд в защиту группы граждан о взыскании с собственника кафе — ИП Имомова материального вреда, а также компенсации морального вреда. К исковому заявлению присоединились 22 истца. 22 октября 2025 года суд взыскал с ответчика 1,1 млн руб.