Пожар в доме на Витебском проспекте привел к одной смерти и госпитализации человека

В Московском районе Санкт-Петербурга утром 24 февраля произошло серьезное возгорание в доме 31, корпус 4 по Витебскому проспекту. Без жертв не обошлось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Вызов по происшествию поступил спасателям в 5:00. Две квартиры общей площадью 80 кв. м выгорели, огонь распространился на общей площади 14 «квадратов» в двух квартирах в соседней парадной.

Сперва пожар тушили по дополнительному номеру 1-БИС. В 6:34 дан отказ в связи с локализацией возгорания, теперь работа идет по номеру 1. Специалисты вывели из здания 30 человек. При пожаре погиб петербуржец, пострадавшую женщину госпитализировали.

Татьяна Титаева