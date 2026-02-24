Снег ожидается в Екатеринбурге и Свердловской области в течение недели

Во вторник, 24 февраля, в большей части Свердловской области сохранится арктическая воздушная масса, за исключением юга и юго-запада, где днем будет присутствовать более теплая, умеренно-холодная атмосферная масса, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Снег в Екатеринбурге и области ожидается в течение недели.

Ослабление влияния антициклона приведет к усилению атмосферного фронта, связанного с циклоном, формирующимся у Кольского полуострова. На Среднем Урале фронт будет слабо выражен, его влияние проявится в виде небольших осадков.

В Екатеринбурге днем 24 февраля потеплеет до -4°..-6°, будет в основном облачно, возможен небольшой снег, ветер юго-восточный, южный, 1-6 м/с. До конца рабочей недели будет облачно. В среду ожидается ночью -15°, днем -9°, в четверг — ночью -16°, днем -10°, в пятницу — ночью -15°, днем -6°. На выходных и в первые дни следующего месяца прогнозируется снег. 28 февраля ночью -11°, днем -5°, 1 марта — ночью -12°, днем -7°.

Ирина Пичурина