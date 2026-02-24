В аэропорту Сочи задерживаются больше 100 рейсов

В аэропорту Сочи из-за ограничений, введенных Росавиацией вечером 23 февраля, произошли массовые сбои в расписании. На утро вторника задержано более ста рейсов: 60 на вылет и 42 на прилет, передает ТАСС.

Почти тридцать самолетов не могут отправиться в путь еще с предыдущего вечера. Ситуация затронула не только внутренние, но и международные направления: из них на вылет задерживаются девять рейсов, на прилет — пять.

Ограничения в аэропорту действуют уже больше 11 часов. Этой ночью также приостанавливалась работа аэропортов Саратова, Калуги и Казани. Из них ограничения сохраняются только для авиагавани Саратова.