BBC извинилась за трансляцию расистского оскорбления на церемонии BAFTA

Британская вещательная корпорация BBC извинилась за то, что не удалила из эфира и стримингового повтора церемонии вручения премии BAFTA расистское оскорбление, прозвучавшее со сцены. Грубый выкрик прозвучал во время выхода темнокожих актеров Майкла Б. Джордана и Делроя Линдо, вручавших награду.

Как сообщает Reuters, оскорбление выкрикнул Джон Дэвидсон, чья биография легла в основу фильма «Я ругаюсь», получившего несколько наград. В BBC пояснили, что выкрик был вызван непроизвольными речевыми тиками, связанными с синдромом Туретта. «Это было сделано непреднамеренно. Мы приносим извинения за то, что это высказывание не было вырезано перед трансляцией»,— сообщили в корпорации.

Несколько чернокожих актеров выразили возмущение случившимся и потребовали более развернутых извинений. В BAFTA заявили, что берут на себя ответственность за «неловкое положение» гостей и приносят «глубочайшие извинения чернокожему сообществу». В организации также уточнили, что господин Дэвидсон добровольно покинул зал после случившегося и досматривал церемонию на экране.

Фильм «Я ругаюсь» рассказывает о жизни шотландского активиста Джона Дэвидсона с синдромом Туретта и его борьбе за повышение осведомленности о заболевании.