Компания xAI Илона Маска согласилась работать на Пентагон

ИИ-компания xAI подписала соглашение с Пентагоном об интеграции нейросети Grok в секретные военные системы. В отличие от конкурентов компания Илона Маска уже согласилась на требование Пентагона использовать ИИ для «любых законных целей», не ограниченных этическими нормами. Это открывает путь к применению модели в массовой слежке и разработке полностью автономного оружия, пишет Axios.

Ранее единственным ИИ, который использовался в военном сегменте, была модель Claude от Anthropic. Однако компания отказалась снимать запреты на использование своего софта в неэтичных целях, из-за чего диалог компании с Пентагоном зашел в тупик.

Сейчас военное ведомство также ведет переговоры с Google и OpenAI. Сообщается, что Google уже близок к сделке о секретном использовании модели Gemini. От всех ИИ-разработчиков администрация требует безоговорочного принятия своих стандартов, и пока неясно, пойдет ли на этот шаг руководство OpenAI, пишет Axios.

