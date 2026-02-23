Как китайская принцесса из персидской сказки стала итальянской оперной героиней

Имя жестокой китайской принцессы Турандот в европейской литературе впервые зазвучало в сборнике персидских сказок, изданных в начале XVIII века Франсуа Пети де ла Круа под названием «Тысяча и один день». Именно из этого сборника венецианец Карло Гоцци взял сюжет для своей фьябы «Турандот» (1762). А спустя 40 лет немецкий драматург-романтик Фридрих Шиллер создал для Веймарского театра ее адаптацию — пьесу «Турандот, принцесса Китайская».

Следуя именно шиллеровской версии, над сюжетом о Турандот начал работать Джакомо Пуччини — в связке с Ренато Симони, автором очерков о Японии и Китае (в частности, «Феминизм в Китае»), а также либреттистом Джузеппе Адами. К образу Турандот, чтобы отчасти объяснить ее безжалостность, добавили мотив священной мести за униженную прародительницу, принцессу Лоу-Линь. А на основе образа Адельмы, невольницы Турандот, Пуччини сочинил трогательнейший образ рабыни Лю, тайно влюбленной в принца Калафа, а потому присматривающей за его отцом, свергнутым татарским ханом Тимуром. Самопожертвование Лю должно было потрясти Турандот, а в сочетании с поцелуем Калафа — полностью растопить ее лед.

Если бы Джакомо Пуччини знал, как именно закончить «Турандот», вероятно, мы бы услышали лучшее оперное творение итальянского гения. Увы, к вопросам творческого характера — как заставить поверить зрителя в то, что казнившая 27 претендентов на руку, сердце и трон принцесса Турандот загадочным образом переменилась,— добавился неоперабельный рак горла. Отправившийся на лечение в Брюссель композитор взял с собой множество набросков финала, чтобы продолжить работу (Пуччини пообещал «Ла Скала» мировую премьеру), но написать еще что-либо внятное не успел: 29 ноября 1924 года он умер. Собирать оставшиеся эскизы во что-то целое пришлось Франко Альфано — на его кандидатуре сошлись наследники Пуччини, издатель Тито Рикорди и дирижер Артуро Тосканини, хотя сам композитор в последние дни жизни предполагал передать оперу в руки Риккардо Дзандонаи. В итоге премьеру «Турандот» сыграли в «Ла Скала» 25 апреля 1926 года. Первый спектакль под управлением Артуро Тосканини заканчивался сценой смерти Лю (там, где обрывается завершенная самим Пуччини часть партитуры), второй и последующие — второй версией финала Франко Альфано, по сей день считающейся канонической.