Депозиты сбрасывают проценты

За неделю средние ставки по вкладам на срок три месяца опустились до двухлетнего минимума — 14,2% годовых, на срок шесть месяцев — до полуторагодового 13,97%. При этом средняя ставка по вкладам сроком на один год стабилизировалась на отметке 12,8%. В дальнейшем ставки продолжат снижение. Однако, несмотря на рост популярности альтернативных продуктов, вклады будут оставаться основным инструментом накопления для населения.

По данным индекса средних ставок по вкладам «Финуслуг» в топ-20 банков (при расчете учитываются вклады на 100 тыс. руб. без учета дополнительных условий), в течение последней недели ставки на короткие вклады (на три и шесть месяцев) продолжили снижаться. На 20 февраля средняя ставка по вкладам в топ-20 банков на три месяца составила 14,2% годовых, достигнув минимума с конца декабря 2023 года. На шесть месяцев — 13,97% годовых, это минимальное значение с конца мая 2024 года. Средняя же ставка на срок двенадцать месяцев стабилизировалась примерно на отметке 12,8% годовых.

Собеседники “Ъ” отмечают, что ставки на короткие сроки более чувствительны к макроэкономическим показателям.

На их движение влияют политика регулятора, его решения по ключевой ставке и стратегии конкурентов. «По коротким вкладам участники рынка ориентировались на более высокие ставки в ожидании паузы по снижению ключевой как минимум до марта, поэтому сейчас происходит коррекция»,— считает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 13 февраля было решено снизить ее на 0,5 п. п., до 15,50%.

Ускоренные темпы снижения ставок по вкладам на три и шесть месяцев во многом обусловлены более высокой базой, что способствует сохранению относительно высоких ставок именно в сегменте трехмесячных вкладов. По данным «Финуслуг», именно ставки по депозитам на три месяца по состоянию на 20 февраля остались единственными, средняя ставка по которым в топ-20 банков находится выше отметки 14% годовых. При этом в среднем их уровень ниже ключевой более чем на 1 п. п. «Пик доходности по депозитам пройден. Банки и клиенты переориентируются на краткосрочные продукты, это позволяет первым гибко управлять ликвидностью на фоне снижения ключевой ставки, а вторым — фиксировать выгодные предложения»,— комментируют в ВТБ.

В значение ставок по среднесрочным и долгосрочным вкладам закладываются ожидания по значению ключевой ставки в долгосрочной перспективе, указывают эксперты. Именно на значение ожидаемой ключевой ставки на конец года ориентируются банки при определении доходности по годовым вкладам, отмечает Антон Павлов. 13 февраля ЦБ объявил новый обновленный среднесрочный прогноз по значению ключевой ставки. Согласно ему, средняя ключевая ставка по итогам 2026 года незначительно скорректировалась, составив 13,5–14,5% вместо ожидаемых до этого 13–15%, а средняя за 2027-й прогнозируется уже на уровне 8–9% (вместо 7,5–8,5% ранее).

В течение года ожидается дальнейшее снижение ставок по вкладам, которое затронет все сроки депозитов.

По словам участников рынка, снижение по депозитам с разными сроками будет происходить с разной скоростью, но в целом оно будет определяться сигналами, исходящими от Банка России, и его решениями по значению ключевой ставки. Это, в свою очередь, отразится на темпах роста депозитов и на предпочтениях клиентов. «Можно говорить о перераспределении средств внутри финансовой системы,— считает зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.— Так, часть средств с краткосрочных вкладов может направляться в более длинные инструменты».

В таких условиях более предпочтительными могут оказаться и инвестиционные инструменты как альтернатива накопительным счетам и вкладам. В первую очередь это инвестиции в недвижимость, а также инструменты денежного рынка, облигации и ПИФы. Кроме этого, участники рынка видят рост интереса населения к драгоценным металлам, в том числе к обезличенным металлическим счетам, и рост популярности программ долгосрочных сбережений.

Дарья Загайнова